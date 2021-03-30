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Виталий Мутко поделился ожиданиями от матча сборной России со Словакией

Виталий Мутко поделился ожиданиями от матча сборной России со Словакией
Футбол / Сборная России 0
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Бывший министр спорта России и президент РФС Виталий Мутко поделился ожиданиями от матча 3-го тура квалификационного раунда чемпионата мира — 2022, в котором сборная России встретится с национальной командой Словакии

«Это лишь третий матч в группе. С одной стороны, не надо его недооценивать, с другой — переоценивать. Конечно, надо идти от матча к матчу, стараться не упускать свои возможности… Но самое главное, целиться на конец отборочного турнира.

Думаю, если со Словакией наши ребята сыграют так, как в первом тайме со Словенией, — всё будет нормально. Хотя у них многие футболисты выступают в европейских чемпионатах… Словаки не очень удачно стартовали, поэтому настрой у них тоже будет серьёзный.

У нас хорошая и сбалансированная команда: есть как опытные, так и молодые футболисты. В матче со Словакией всё должно быть нормально. Верим в нашу сборную!» — сказал Мутко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

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