Гол Азмуна помог Ирану обыграть Сирию в товарищеском матче

Сегодня, 30 марта, в международном товарищеском матче между собой встретились национальные команды Ирана и Сирии. Встреча проходила на стадионе «Азади» в Тегеране (Иран) и завершилась со счётом 3:0. Матч обслуживала местная бригада арбитров.

Оба гола были забиты в первом тайме. Счёт в матче на второй минуте открыл Мохаммадхоссейн Канаани. На 38-й минуте преимущество иранцев удвоил нападающий санкт-петербургского «Зенита» Сердар Азмун. Во второй половине встречи темп игры снизился. Третий гол хозяева забили на 88-й минуте, его автором стал нападающий Карим Ансарифард. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу Ирана в товарищеском матче.

Сердар Азмун провёл за сборную Ирана 49 матчей и забил 32 гола.