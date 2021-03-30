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Гол Азмуна помог Ирану обыграть Сирию в товарищеском матче

Гол Азмуна помог Ирану обыграть Сирию в товарищеском матче
Футбол 0

Сегодня, 30 марта, в международном товарищеском матче между собой встретились национальные команды Ирана и Сирии. Встреча проходила на стадионе «Азади» в Тегеране (Иран) и завершилась со счётом 3:0. Матч обслуживала местная бригада арбитров.

Оба гола были забиты в первом тайме. Счёт в матче на второй минуте открыл Мохаммадхоссейн Канаани. На 38-й минуте преимущество иранцев удвоил нападающий санкт-петербургского «Зенита» Сердар Азмун. Во второй половине встречи темп игры снизился. Третий гол хозяева забили на 88-й минуте, его автором стал нападающий Карим Ансарифард. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу Ирана в товарищеском матче.

Сердар Азмун провёл за сборную Ирана 49 матчей и забил 32 гола.

Товарищеские матчи (сборные). Товарищеские матчи 1
30 марта 2021, вторник. 16:00 МСК
Иран
Окончен
3 : 0
Сирия
1:0 Канаани – 2'   2:0 Азмун – 38'   3:0 Ансарифард – 81'
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