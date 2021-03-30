Роберт Левандовски пропустит оба матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ»
Нападающий «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски выбыл на четыре недели из-за травмы, сообщает пресс-служба мюнхенского клуба.
Напомним, Левандовски был заменён на 63-й минуте матча 2-го тура квалификационного раунда ЧМ-2022 со сборной Андорры (3:0). Позже стало известно, что форвард пропустит матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с национальной командой Англии из-за повреждения колена и вернётся в расположение «Баварии».
В ходе медицинского обследования в мюнхенском клубе у Левандовского было диагностировано растяжение связок правого колена. Таким образом, польский футболист не сможет принять участие в обоих матчах 1/4 финала Лиги чемпионов с «Пари Сен-Жермен», запланированных на 7 и 13 апреля.
Роберт Левандовски не сыграет в матче отбора ЧМ-2022 с Англией
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