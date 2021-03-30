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Дзюба признан главным открытием стартовых матчей отбора ЧМ-2022 в голосовании ФИФА

Дзюба признан главным открытием стартовых матчей отбора ЧМ-2022 в голосовании ФИФА
Футбол / Сборная России 0

Нападающий сборной России Артём Дзюба победил в голосовании за статус главного открытия стартовых матчей отбора на чемпионат мира — 2022. Голосование проводилось на официальной странице ЧМ-2022 в «Твиттере», в нём приняли участие более 4,4 тыс. человек.

Дзюба был выбран футболистом, который больше всех впечатлил болельщиков в стартовых матчах квалификации на чемпионат мира. За форварда «Зенита» проголосовали 43% респондентов.

Второе место по итогам голосования занял нападающий сборной Сербии Александр Митрович (30%), на третьей строчке расположился черногорец Стеван Йоветич (18%), четвёртый — австриец Саша Калайджич (9%).

Напомним, Дзюба забил гол в ворота сборной Мальты, а также оформил дубль в матче со Словенией.

Дзюба: безумно счастливы, надеюсь, порадовали народ. А злопыхатели — крепитесь
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