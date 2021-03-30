Отец Рамоса высказался о ситуации с контрактом игрока с «Реалом»
Хосе Мария Рамос, отец защитника «Реала» Серхио Рамос, выразил уверенность в заключении нового контракта между игроком и мадридским клубом.
«Серхио совершенно не волнуется. Он расслаблен. Он абсолютно уверен в том, что останется в «Реале». Что касается контракта, время ещё есть», — приводит слова отца Рамоса AS.
В нынешнем розыгрыше испанской Примеры Рамос провёл за «Реал» 15 матчей и забил два гола. Действующий контракт Серхио со «сливочными» рассчитан до конца июня 2021 года. Сегодня, 30 марта, защитнику исполнилось 35 лет.
Мадридский «Реал» в 28 матчах набрал 60 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2020/2021. Лидером соревнований является мадридский «Атлетико» (66).
«Реал» и Рамос не могут договориться о новом контракте. До конца действующего — 95 дней
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