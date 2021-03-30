Мартин Якубко: сборная России — фаворит матча со Словакией

Бывший нападающий сборной Словакии Мартин Якубко, который во времена своей футбольной карьеры играл в российских клубах, поделился ожиданиями от матча отборочного турнира чемпионата мира 2022 года Словакия — Россия.
«Все болельщики, футбольное сообщество недовольно нашей игрой. Можно сказать, что у команды Словакии сейчас непростой период. Две игры в отборочном цикле мы провели плохо, потеряли четыре очка. На игроков и тренерский штаб сейчас оказывается серьёзное давление. Так что в предстоящем матче Россия будет фаворитом. По крайней мере, по предыдущим играм так и должно быть. Но нам уже нечего терять. Если мы, не дай бог, проиграем, то отборочный цикл для нас будет закончен.
Есть ли в Словакии индивидуально сильные игроки? В этом и проблема. Сейчас мы потеряли Марека Гамшика, он получил травму. Идёт смена поколений. А молодые футболисты пока не готовы брать на себя игру. Мы пропускаем от Мальты, которая много лет на выезде не забивала.
Конечно, буду сопереживать и за сборную России. Я восемь лет прожил в вашей стране. Будет интересно посмотреть за этой игрой. Но болеть всё равно буду за своих. Это всё-таки моя родина. Я бы хотел, чтобы Словакия победила, но думаю, что счёт будет 0:0», — приводит слова Якубко «Матч ТВ».
- 30 марта 2021
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