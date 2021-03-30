Райола: даже моему пятилетнему племяннику по силам найти топ-клуб для Погба

Футбольный агент Мино Райола, представляющий интересы французского полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, высказался о возможном уходе французского футболиста в другую команду.



«Погба привлекателен для многих клубов. В «Манчестер Юнайтед» его ценят. Если вы спросите меня о том, смогу ли я найти для Поля новую топ-команду, я отвечу, что это по силам даже моему пятилетнему племяннику», — приводит слова Райолы The Athletic.



Действующий контракт Поля Погба с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до лета 2022 года. Ранее сообщалось, что в услугах Погба заинтересован «Ювентус». В сезоне-2020/2021 француз принял участие в 30 матчах, забил пять голов и отдал пять результативных передач. Transfermarkt оценивает стоимость француза в € 60 млн.

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