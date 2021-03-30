Хохлов: со Словакией можно выпустить Головина и Миранчука вместе. Ожидаю победы

Экс-тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов поделился ожиданиями от матча 3-го тура отборочного турнира ЧМ-2022 с национальной командой Словакии.

«Ожидаю победы нашей сборной. Можем ли мы проиграть Словакии, которая играет вничью с Кипром и Мальтой? Надеюсь, что этого не произойдёт и мы добьёмся положительного результата.



Что касается выбора стартового состава, то можно попробовать выпустить Головина и Миранчука вместе. Главное — убедиться, что все физически будут готовы к матчу. У того же Головина, например, было повреждение в игре со Словенией. Последнее слово всегда остаётся за тренерским штабом. Выбор состава зависит от того, что они хотят увидеть на поле», — сказал Хохлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Агаевым.