Хохлов: со Словакией можно выпустить Головина и Миранчука вместе. Ожидаю победы
Экс-тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов поделился ожиданиями от матча 3-го тура отборочного турнира ЧМ-2022 с национальной командой Словакии.
«Ожидаю победы нашей сборной. Можем ли мы проиграть Словакии, которая играет вничью с Кипром и Мальтой? Надеюсь, что этого не произойдёт и мы добьёмся положительного результата.
Что касается выбора стартового состава, то можно попробовать выпустить Головина и Миранчука вместе. Главное — убедиться, что все физически будут готовы к матчу. У того же Головина, например, было повреждение в игре со Словенией. Последнее слово всегда остаётся за тренерским штабом. Выбор состава зависит от того, что они хотят увидеть на поле», — сказал Хохлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Агаевым.
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