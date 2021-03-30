Денис Глушаков: хочу вернуться в сборную России, недопонимание с Черчесовым — в прошлом

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков заявил о желании вернуться в сборную России. По словам игрока, недопонимание с главным тренером национальной команды Станиславом Черчесовым осталось в прошлом.
«Я ещё не старый. Люди в 35-36 лет выигрывали чемпионство — тот же Семак, Денисов, а мне 34. Но моя главная мотивация — сборная. Я хочу вернуться в сборную. Доказывать кому-то что-то не собираюсь и не буду. Я просто играю в футбол и получаю удовольствие. А все само собой доказывается и встаёт на свои места.
Почему я должен заканчивать карьеру, если я люблю играть в футбол? Это моё любимое дело.
Недопонимание и недосказанность в отношениях с Черчесовым уже в прошлом. Но мы не контактируем. Я согласен играть в сборной на любой позиции», — приводит слова Глушакова «Матч ТВ».
- 30 марта 2021
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