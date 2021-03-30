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Дзюба и Головин — в стартовом составе сборной России на матч отбора ЧМ-2022 со Словакией

Стали известны стартовые составы сборных Словакии и России на матч 3-го тура отборочного турнира ЧМ-2022. Встреча состоится сегодня, 30 марта, на стадионе «Сити Арена Трнава» в городе Трнава (Словакия). Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Словакия — Россия.



Сборная Словакии: Кучак, Шатка, Шкриньяр, Пекарик, Губочан, Куцка, Громада, Дуда, Кошельник, Мак, Шранц.



Сборная России: Шунин, Кудряшов, Джикия, Семёнов, Марио Фернандес, Кузяев, Оздоев, Головин, Жирков, Жемалетдинов, Дзюба.

Матч обслужит бригада арбитров из Испании во главе с Карлосом Дель Серро. Ассистенты — Хуан Юсте и Диего Барберо. Резервный рефери — Хосе Санчес.

27 марта сборная России обыграла национальную команду Словении в матче 2-го тура отбора ЧМ-2022. Словакия сыграла вничью со сборной Мальты (2:2). В группе H, которую представляют команды, также находятся Кипр и Хорватия. Сборная России набрала шесть очков и занимает 1-е место в группе Н. Словакия (2) — на четвёртом месте.