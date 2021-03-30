Кипр сенсационно обыграл Словению в матче отбора ЧМ-2022

В матче 3-го тура квалификационного раунда чемпионата мира — 2022 сборная Кипра принимала на своём поле национальную команду Словении. Встреча проходила на стадионе «ГСП» в Никосии (Кипр) и завершилась со счётом 1:0. Матч обслуживала бригада арбитров из Швеции.
На протяжении всей встречи Словения владела игровым преимуществом, но Кипр оказался конструктивнее в атаке. Единственный гол в матче на 42-й минуте забил киприотский нападающий Иоаннис Питтас. Финальный свисток арбитра зафиксировал минимальную победу хозяев.
Напомним, Кипр и Словения являются соперниками сборной России по группе H. После двух туров подопечные Станислава Черчесова занимают первое место, набрав шесть очков. На второе место поднялась сборная Кипра (4). Третья — Хорватия (3). На четвёртом месте Словения (3). Пятое и шестое места занимают Словакия (2) и Мальта (1).
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