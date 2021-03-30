Лисакович — в стартовом составе сборной Беларуси на матч отбора ЧМ-2022 с Бельгией

Стали известны стартовые составы Бельгии и Беларуси на матч отборочного турнира ЧМ-2022. Встреча состоится сегодня, 30 марта, на стадионе «Дэн Дрэф» в городе Лёвен (Бельгия). Начало встречи — в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Бельгия — Беларусь.
Сборная Бельгии: Миньоле, Алдервейрелд, Денайер, Вертонген, Мёнье, Прат, Ванакен, Т. Азар, Доку, Батшуайи, Троссар.
Сборная Беларуси: Гутор, Поляков, Павловец, Наумов, Юзерчук, Подстрелов, Эбонг, Кисляк, Стасевич, Лисакович, Кендыш.
Сборная Бельгии в двух матчах набрала четыре очка и занимает второе место в турнирной таблице группы Е отборочного турнира ЧМ-2022. Беларусь (3) — на третьем месте. Соперниками команд по группе являются сборные Чехии (4), Уэльса (0) и Эстонии (0).
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