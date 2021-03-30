Федецкий: Тимощук — патриот Украины. Его работа в «Зените» — это личная история

Бывший защитник сборной Украины Артём Федецкий прокомментировал критику в адрес соотечественника Анатолия Тимощука, который работает в России, входит в тренерский штаб санкт-петербургского «Зенита».
«Говорил Тимощуку касательно того, где ему работать. Не весь мир сошёлся на одном «Зените». Да, он творил с этим клубом историю, выиграл Кубок УЕФА, был чемпионом России, выиграл практически всё. Почему он сейчас работает в «Зените»? Думаю, это личная история. Анатолий развелся, у него сейчас другая женщина, и, думаю, это тоже повлияло.
А насчёт его патриотизма — критики он много уже получил. Лично знаю Толика и его отношение к Украине, считаю, что он — патриот Украины. Все обращают внимание на какие-то вырванные фразы или поступки, но когда он играл за сборную, мы часто ездили и во Львов в госпиталь к военным, и в Киев. Ему тогда сразу прилетела с той стороны критика. Он человек публичный и много получил в свой адрес. Сейчас он работает там, это более личное и семейное, он не хочет поднимать эту тему и выставлять на общий показ», — цитирует Федецкого Sportarena.
- 30 марта 2021
-
21:52
-
21:33
-
21:18
-
21:16
-
21:03
-
20:53
-
20:52
-
20:26
-
20:19
-
19:59
-
19:58
-
19:56
-
19:41
-
19:28
-
19:01
-
18:58
-
18:29
-
18:28
-
18:09
-
17:54
-
17:42
-
17:34
-
17:26
-
17:24
-
17:18
-
16:56
-
16:55
-
16:54
-
16:51
-
16:49
-
16:40
-
16:16
-
16:12
-
16:04
-
16:00