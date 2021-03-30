Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Федецкий: Тимощук — патриот Украины. Его работа в «Зените» — это личная история

Федецкий: Тимощук — патриот Украины. Его работа в «Зените» — это личная история
Футбол / РПЛ 0
Аудио-версия:

Бывший защитник сборной Украины Артём Федецкий прокомментировал критику в адрес соотечественника Анатолия Тимощука, который работает в России, входит в тренерский штаб санкт-петербургского «Зенита».

«Говорил Тимощуку касательно того, где ему работать. Не весь мир сошёлся на одном «Зените». Да, он творил с этим клубом историю, выиграл Кубок УЕФА, был чемпионом России, выиграл практически всё. Почему он сейчас работает в «Зените»? Думаю, это личная история. Анатолий развелся, у него сейчас другая женщина, и, думаю, это тоже повлияло.

А насчёт его патриотизма — критики он много уже получил. Лично знаю Толика и его отношение к Украине, считаю, что он — патриот Украины. Все обращают внимание на какие-то вырванные фразы или поступки, но когда он играл за сборную, мы часто ездили и во Львов в госпиталь к военным, и в Киев. Ему тогда сразу прилетела с той стороны критика. Он человек публичный и много получил в свой адрес. Сейчас он работает там, это более личное и семейное, он не хочет поднимать эту тему и выставлять на общий показ», — цитирует Федецкого Sportarena.

Анатолий Тимощук ответил на вопрос об отношениях России и Украины
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021