Федецкий: Тимощук — патриот Украины. Его работа в «Зените» — это личная история

Бывший защитник сборной Украины Артём Федецкий прокомментировал критику в адрес соотечественника Анатолия Тимощука, который работает в России, входит в тренерский штаб санкт-петербургского «Зенита».

«Говорил Тимощуку касательно того, где ему работать. Не весь мир сошёлся на одном «Зените». Да, он творил с этим клубом историю, выиграл Кубок УЕФА, был чемпионом России, выиграл практически всё. Почему он сейчас работает в «Зените»? Думаю, это личная история. Анатолий развелся, у него сейчас другая женщина, и, думаю, это тоже повлияло.

А насчёт его патриотизма — критики он много уже получил. Лично знаю Толика и его отношение к Украине, считаю, что он — патриот Украины. Все обращают внимание на какие-то вырванные фразы или поступки, но когда он играл за сборную, мы часто ездили и во Львов в госпиталь к военным, и в Киев. Ему тогда сразу прилетела с той стороны критика. Он человек публичный и много получил в свой адрес. Сейчас он работает там, это более личное и семейное, он не хочет поднимать эту тему и выставлять на общий показ», — цитирует Федецкого Sportarena.