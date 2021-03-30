Сборные Германии и Нидерландов вышли в 1/4 финала Евро-2021 среди команд U21

Молодёжные сборные Германии и Нидерландов вышли в 1/4 финала чемпионата Европы 2021 года среди команд U21.
В заключительном туре группового этапа Евро-2021 сборная Германии сыграла вничью с национальной командой Румынии (0:0). В другом матче сборная Нидерландов разгромила Венгрию со счётом 6:1. За нидерландскую команду голы забили Дани де Вит, Свен Ботман, Брайан Бробби, а также Мирон Боадю, реализовавший пенальти, и Коди Гакпо, оформивший дубль. За венгерскую команду забил Бендегуз Болла.
Сборные Нидерландов, Германии и Румынии набрали по пять очков, но по дополнительным показателям первое место в группе заняла нидерландская команда, а Германия расположилась на втором месте. Плей-офф Евро-2021 пройдет с 31 мая по 6 июня в Венгрии и Словении.
- 30 марта 2021
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