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Сборные Германии и Нидерландов вышли в 1/4 финала Евро-2021 среди команд U21

Сборные Германии и Нидерландов вышли в 1/4 финала Евро-2021 среди команд U21
Футбол / Германия 0

Молодёжные сборные Германии и Нидерландов вышли в 1/4 финала чемпионата Европы 2021 года среди команд U21.

В заключительном туре группового этапа Евро-2021 сборная Германии сыграла вничью с национальной командой Румынии (0:0). В другом матче сборная Нидерландов разгромила Венгрию со счётом 6:1. За нидерландскую команду голы забили Дани де Вит, Свен Ботман, Брайан Бробби, а также Мирон Боадю, реализовавший пенальти, и Коди Гакпо, оформивший дубль. За венгерскую команду забил Бендегуз Болла.

Сборные Нидерландов, Германии и Румынии набрали по пять очков, но по дополнительным показателям первое место в группе заняла нидерландская команда, а Германия расположилась на втором месте. Плей-офф Евро-2021 пройдет с 31 мая по 6 июня в Венгрии и Словении.

U21 ЧЕ-2021. Группа A
30 марта 2021, вторник. 19:00 МСК
Германия U21
Окончен
0 : 0
Румыния U21
U21 ЧЕ-2021. Группа A
30 марта 2021, вторник. 19:00 МСК
Нидерланды U21
Окончен
6 : 1
Венгрия U21
1:0 де Вит – 42'   2:0 Боадю – 47' (пен)   3:0 Гакпо – 58'   3:1 Болла – 65' (пен)   4:1 Гакпо – 70'   5:1 Ботман – 87'   6:1 Бробби – 89'
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