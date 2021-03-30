Юрий Жирков вышел на четвёртое место по количеству матчей за сборную России

В матче 3-го тура отборочного турнира ЧМ-2022 сборная Словакии принимает национальную команду России. Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Сити Арена Трнава» в городе Трнава (Словакия). К 30-й минуте счёт не открыт. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Словакия — Россия.
В стартовом составе сборной России на этот матч вышел полузащитник «Зенита» Юрий Жирков. Для 37-летнего футболиста этот матч стал 102-м за национальную команду. Таким образом, Жирков вышел на четвёртое место в истории по количеству матчей за сборную Россию. Он обошёл экс-игрока ЦСКА Василия Березуцкого, на счету которого 101 матч в составе сборной России.
Лидерами по количеству сыгранных матчей за национальную команду России являются Виктор Онопко (109 матчей), Игорь Акинфеев (111) и Сергей Игнашевич (117).
- 30 марта 2021
-
23:19
-
23:16
-
23:00
-
22:58
-
22:45
-
22:37
-
22:23
-
22:16
-
22:09
-
21:52
-
21:33
-
21:18
-
21:16
-
21:03
-
20:53
-
20:52
-
20:26
-
20:19
-
19:59
-
19:58
-
19:56
-
19:41
-
19:28
-
19:01
-
18:58
-
18:29
-
18:28
-
18:09
-
17:54
-
17:42
-
17:34
-
17:26
-
17:24
-
17:18
-
16:56