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Юрий Жирков вышел на четвёртое место по количеству матчей за сборную России

Юрий Жирков вышел на четвёртое место по количеству матчей за сборную России
Футбол / Сборная России 0
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В матче 3-го тура отборочного турнира ЧМ-2022 сборная Словакии принимает национальную команду России. Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Сити Арена Трнава» в городе Трнава (Словакия). К 30-й минуте счёт не открыт. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Словакия — Россия.

В стартовом составе сборной России на этот матч вышел полузащитник «Зенита» Юрий Жирков. Для 37-летнего футболиста этот матч стал 102-м за национальную команду. Таким образом, Жирков вышел на четвёртое место в истории по количеству матчей за сборную Россию. Он обошёл экс-игрока ЦСКА Василия Березуцкого, на счету которого 101 матч в составе сборной России.

Лидерами по количеству сыгранных матчей за национальную команду России являются Виктор Онопко (109 матчей), Игорь Акинфеев (111) и Сергей Игнашевич (117).

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