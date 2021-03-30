Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Тренер сборной Сербии — о победе над Азербайджаном: Митрович заслужил отдельный самолёт

ЧМ-2022 - Европа
ЧМ-2022 - Европа
Все турниры
  • Даты проведения:
    24.03.2021—29.03.2022
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    55
Статистика турнира
Турнир Команды Календарь Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи
Тренер сборной Сербии — о победе над Азербайджаном: Митрович заслужил отдельный самолёт
Футбол / ЧМ по футболу 2022 0
Аудио-версия:

Главный тренер сборной Сербии Драган Стойкович прокомментировал результат матча отбора ЧМ-2022 с Азербайджаном (2:1).

«Мы ждали очень тяжёлой игры, но она получилась ещё тяжелее. После того как соперник сравнял счёт, нам стало гораздо сложнее. Довольны добытой победой. Главное — результат. Вместе с тем пропустили мяч из-за секундной невнимательности, и это огорчает меня. Сильно понервничал из-за того эпизода. Рад, что удалось исправить ситуацию. Оформивший сегодня дубль Александр Митрович заслужил себе отдельный самолёт. Но у нас таких денег нет. Он не только сегодня, но и в каждом матче доказывает, что является хорошим форвардом. Пять мячей за три матча — это немало.

В следующий раз прилечу в Баку как турист. Азербайджан меня заинтересовал. Прогулялся по Баку, и мне очень понравилось. В последний раз я был здесь в 2003 году, и с тех пор город сильно изменился, стал совсем другим», — приводит слова Стойковича Azerisport.

Гол экс-игрока «Спартака» не помог Азербайджану избежать поражения в матче с Сербией
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. ЧМ по футболу 2022
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021