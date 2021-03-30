Тренер сборной Сербии — о победе над Азербайджаном: Митрович заслужил отдельный самолёт

Главный тренер сборной Сербии Драган Стойкович прокомментировал результат матча отбора ЧМ-2022 с Азербайджаном (2:1).



«Мы ждали очень тяжёлой игры, но она получилась ещё тяжелее. После того как соперник сравнял счёт, нам стало гораздо сложнее. Довольны добытой победой. Главное — результат. Вместе с тем пропустили мяч из-за секундной невнимательности, и это огорчает меня. Сильно понервничал из-за того эпизода. Рад, что удалось исправить ситуацию. Оформивший сегодня дубль Александр Митрович заслужил себе отдельный самолёт. Но у нас таких денег нет. Он не только сегодня, но и в каждом матче доказывает, что является хорошим форвардом. Пять мячей за три матча — это немало.

В следующий раз прилечу в Баку как турист. Азербайджан меня заинтересовал. Прогулялся по Баку, и мне очень понравилось. В последний раз я был здесь в 2003 году, и с тех пор город сильно изменился, стал совсем другим», — приводит слова Стойковича Azerisport.