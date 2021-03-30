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Сборная Хорватии обыграла Мальту в матче отбора ЧМ-2022

ЧМ-2022 - Европа
ЧМ-2022 - Европа
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  • Даты проведения:
    24.03.2021—29.03.2022
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    55
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Сборная Хорватии обыграла Мальту в матче отбора ЧМ-2022
Футбол / ЧМ по футболу 2022 0

В матче 3-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная Хорватии принимала Мальту. Встреча прошла на стадионе «Руевица» в Риеке (Хорватия) и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.

На 62-й минуте встречи счёт открыл полузащитник сборной Хорватии Иван Перишич. Результативную передачу отдал защитник Борна Баришич. На 76-й минуте полузащитник хорватской национальной команды Лука Модрич успешно реализовал пенальти. Третий гол забил хавбек сборной Хорватии Йосип Брекало.

Сборная Хорватии набрала шесть очков и занимает второе место в турнирной таблице группы Н отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Национальная команда Мальты (1) — на шестом месте. Соперниками команд по группе являются сборные России (6), Словакии (5), Кипра (4) и Словении (3).

ЧМ-2022 - Европа. Группа H. 3-й тур
30 марта 2021, вторник. 21:45 МСК
Хорватия
Окончен
3 : 0
Мальта
1:0 Перишич – 62'   2:0 Модрич – 76' (пен)   3:0 Брекало – 90'
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