Сборная Хорватии обыграла Мальту в матче отбора ЧМ-2022

В матче 3-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная Хорватии принимала Мальту. Встреча прошла на стадионе «Руевица» в Риеке (Хорватия) и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.
На 62-й минуте встречи счёт открыл полузащитник сборной Хорватии Иван Перишич. Результативную передачу отдал защитник Борна Баришич. На 76-й минуте полузащитник хорватской национальной команды Лука Модрич успешно реализовал пенальти. Третий гол забил хавбек сборной Хорватии Йосип Брекало.
Сборная Хорватии набрала шесть очков и занимает второе место в турнирной таблице группы Н отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Национальная команда Мальты (1) — на шестом месте. Соперниками команд по группе являются сборные России (6), Словакии (5), Кипра (4) и Словении (3).
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