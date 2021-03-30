Сборная Хорватии обыграла Мальту в матче отбора ЧМ-2022

В матче 3-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная Хорватии принимала Мальту. Встреча прошла на стадионе «Руевица» в Риеке (Хорватия) и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.



На 62-й минуте встречи счёт открыл полузащитник сборной Хорватии Иван Перишич. Результативную передачу отдал защитник Борна Баришич. На 76-й минуте полузащитник хорватской национальной команды Лука Модрич успешно реализовал пенальти. Третий гол забил хавбек сборной Хорватии Йосип Брекало.



Сборная Хорватии набрала шесть очков и занимает второе место в турнирной таблице группы Н отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Национальная команда Мальты (1) — на шестом месте. Соперниками команд по группе являются сборные России (6), Словакии (5), Кипра (4) и Словении (3).