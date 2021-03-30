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Сборная России уступила Словакии в матче квалификации ЧМ-2022

Сборная России уступила Словакии в матче квалификации ЧМ-2022
Футбол / Сборная России 0
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В матче 3-го тура квалификационного раунда чемпионата мира — 2022 сборная России встретилась с национальной командой Словакии. Встреча проходила на стадионе «Сити Арена Трнава» в городе Трнава (Словакия) и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев. Матч обслуживала бригада арбитров из Испании во главе с Карлосом Дель Серро Гранде.

Счёт в матче на 38-й минуте открыла сборная Словакии. Гол забил Милан Шкриньяр, замкнувший головой подачу от углового флажка. В момент розыгрыша стандартного положения защитники сборной России Марио Фернандес и Георгий Джикия держали друг друга, упустив при этом Шкриньяра.

Во втором тайме сборная России пыталась переломить ход игры. На 71-й минуте россиянам удалось сравнять счёт усилиями Марио Фернандеса, но радость продлилась недолго. Уже на 74-й минуте Роберт Мак своим голом вернул преимущество словакам. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу национальной команды Словакии.

Сборная России, набрав в трёх матчах шесть очков, сохраняет за собой первое место в турнирной таблице группы H. Словакия (5) — на третьем месте. Между ними, на второй строчке, расположилась Хорватия (6). На четвёртом месте Кипр (4), пятая — Словения (3). Замыкает таблицу сборная Мальты (1).

ЧМ-2022 - Европа. Группа H. 3-й тур
30 марта 2021, вторник. 21:45 МСК
Словакия
Окончен
2 : 1
Россия
1:0 Шкриньяр – 38'   1:1 Фернандес – 71'   2:1 Мак – 74'
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