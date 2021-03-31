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Испания и Италия вышли в четвертьфинал Евро-2021 среди команд U21

Испания и Италия вышли в четвертьфинал Евро-2021 среди команд U21
Футбол / Испания 0

Молодёжные сборные Испании и Италии вышли в 1/4 финала чемпионата Европы 2021 года среди команд U21.

В заключительном туре группового этапа Евро-2021 сборная Испании обыграла национальную команду Чехии (2:0). Два гола за испанскую команду забил нападающий Даниэль Гомес. В другом матче группы сборная Италии разгромила Словению со счётом 4:0. За итальянскую сборную забили Джулио Маджоре, Джакомо Распадори и Патрик Кутроне, оформивший дубль.

Сборная Испании набрала семь очков и заняла первое место в турнирной таблице группы. Национальная команда Италии (5) — на втором месте. Сборные Чехии (2) и Словении (1) завершили выступления на турнире. Плей-офф Евро-2021 пройдет с 31 мая по 6 июня в Венгрии и Словении.

U21 ЧЕ-2021. Группа B
30 марта 2021, вторник. 22:00 МСК
Испания U21
Окончен
2 : 0
Чехия U21
1:0 Гомес – 69'   2:0 Гомес – 78'
U21 ЧЕ-2021. Группа B
30 марта 2021, вторник. 22:00 МСК
Италия U21
Окончен
4 : 0
Словения U21
1:0 Маджоре – 10'   2:0 Распадори – 19'   3:0 Кутроне – 25' (пен)   4:0 Кутроне – 50'
Удаления: Маркицца – 82' / нет
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