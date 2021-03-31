Испания и Италия вышли в четвертьфинал Евро-2021 среди команд U21

Молодёжные сборные Испании и Италии вышли в 1/4 финала чемпионата Европы 2021 года среди команд U21.



В заключительном туре группового этапа Евро-2021 сборная Испании обыграла национальную команду Чехии (2:0). Два гола за испанскую команду забил нападающий Даниэль Гомес. В другом матче группы сборная Италии разгромила Словению со счётом 4:0. За итальянскую сборную забили Джулио Маджоре, Джакомо Распадори и Патрик Кутроне, оформивший дубль.



Сборная Испании набрала семь очков и заняла первое место в турнирной таблице группы. Национальная команда Италии (5) — на втором месте. Сборные Чехии (2) и Словении (1) завершили выступления на турнире. Плей-офф Евро-2021 пройдет с 31 мая по 6 июня в Венгрии и Словении.