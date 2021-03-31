Широков: Россия до этого показывала искромётный футбол? Обыгрываем Кипр и иже с ними

Бывший футболист сборной России Роман Широков поделился впечатлениями от матча отборочного турнира ЧМ-2022 со Словакией (1:2).

«Впечатления от матча такие же, как и до этого — ничего нового. В первом тайме играли очень медленно, во втором чуть завелись, но создали всё равно мало. Словаки, в принципе, не сказать, что семи пядей во лбу, но мы проиграли. Что касается первого пропущенного мяча, то Джикия и Фернандес чуть-чуть запутались, бывает. Второй мяч — боялись вступать в единоборство в штрафной, нарушить правила. Вот и получается, что убирают ноги и пропускают.



Была ли безнадёга? А сборная до этого показывала искромётный футбол? Дома поживее действует, есть зрители, там — чуть похуже. Команды плюс-минус одинаковые, хорватов разве что пока не видели. Завышенные ожидания? А с чего им быть? Мы кого-то громили? У лидеров давно не выигрывали. Давайте честно признаемся: мы обыгрываем Кипр и иже с ними, домашние матчи — можем выиграть у равных соперников. А в остальном мы у кого из условных грандов выигрывали, как Италия или Португалия? Нет», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.