«Ничего страшного, свои очки в России заберём». Оздоев — о поражении в матче со Словакией

Полузащитник сборной России Магомед Оздоев прокомментировал поражение национальной команды в матче 3-го тура квалификационного раунда чемпионата мира — 2022 со Словакией (1:2).
«Нельзя было сегодня терять очки. Наверное, в первом тайме не хватало свежести. Во втором начали играть по-другому, прибавили в скорости, появились моменты. Но так получается, что сегодня не забрали те очки, которые должны были забрать.
Эпизод, когда Фернандес и Джикия держали друг друга? Не знаю, кто там был ответственным. Пока ещё не разбирали моменты, тренеры разберут. В любом случае мы готовились, нам говорили, что, кроме как со стандартов, они на данном этапе голов не забивали и что нужно смотреть внимательно. Но так получилось, они заблокировали (прим. — друг друга). Думаю, ничего страшного. Мы свои очки в России заберём.
Мы с каждым игроком на стандартах всегда персонально работаем, но кого-то винить нет смысла. Думаю, в любом случае команда выигрывает и команда проигрывает. Я не вижу в этом ничего такого.
Не знаю, чего не хватило, чтобы помешать Маку в эпизоде со вторым голом. Я пытался закрыть дальний угол, а у него получилось — ударил под ногу, мяч ушёл в ближний угол. Думаю, такая ситуация сложилась из-за того, что мы забили гол и подумали: сейчас дожмём. Как-то чуть расслабились, раскрылись. Всегда так получается, что если команда глубоко сидит и практически не атакует, ты думаешь, что сейчас не добегут. Но так произошло», — сказал Оздоев в эфире «Матч ТВ».
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