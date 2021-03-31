Миранчук: забили гол — вдохновились, но затем обидно пропустили

Полузащитник сборной России Алексей Миранчук прокомментировал поражение национальной команды в матче 3-го тура квалификационного раунда чемпионата мира — 2022 со Словакией (1:2).

«Соглашусь, что в первом тайме была сдержанная игра, действовали проще, не хотели ошибаться в простых ситуациях.

Во втором тайме тренер выпустил меня на поле с задачей усилить игру впереди. Как мне показалось, почти сразу же забили гол, вдохновились. Затем пропустили обидный гол, а в концовке не дожали, хотя моменты были у нас.

Быстрый ответ словаков на наш гол? У нас было больше игроков в штрафной, но Роберт Мак как-то шёл и шёл и попал между ног. Он исполнил хорошо, но такие голы обидные. Это выбивает немного…

Насколько удобно взаимодействовать с Александром Головиным? Каждый индивидуален, мы с Сашей не похожи. Он хорошо видит игру, неплохой первый приём. Было пару моментов, когда он отлично находил между линиями и не боялся отдавать передачи. Играть с ним приятно, он действует всегда опасно.

Мы набрали такой хороший ход, выиграли две игры. Обидно, что не одержали третью победу. Хотелось сделать наглый ход и выиграть три матча на старте. Тем более команда Словакии была в таком состоянии, когда она не выиграла два матча. Понятно, что они были настроены с двойной мотивацией. Но мы могли их добить. Будем стараться выиграть следующие матчи и набирать свои очки», — приводит слова Миранчука «Матч ТВ».