Станислав Черчесов: словаки оказались удачливее в матче со сборной России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал результат матча 3-го тура квалификационного раунда ЧМ-2022 со Словакией (1:2).
«Не сказал бы, что мы недооценили Словакию. Мы готовились к игре, знаем, чем они хороши, знаем, что они хороши на стандартах. К сожалению, пропустили как раз со стандарта. Игра немного стала на руку словакам. Они могли отойти и контратаковать. Мы поменяли систему в перерыве, потом по ходу игры ещё раз. Забили великолепный гол, оказывали давление, но, к сожалению, вновь сыграли неудачно в обороне и пропустили второй мяч. Думаю, на нашем уровне простых игр не бывает и нюансы решают многое. Словаки оказались удачливее. В какой-то степени им повезло.
Словакия после предыдущих матчей нас не удивила — ни в плане тактики, ни в плане каких-то новшеств, мы их не увидели. Но они были заряжены на игру, и сегодня была игра хорошего европейского уровня. Здесь нет зрителей, и игра не до конца похожа на футбол», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Михаил Рождественский.
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