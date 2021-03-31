Черчесов: мы медленно развивали атаки — это единственный момент, который мне не понравился

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал поражение национальной команды в матче 3-го тура квалификационного раунда чемпионата мира — 2022 со Словакией (1:2).

«Мои ощущения? Естественно, есть неудовлетворение. Тем более некоторые вещи, которые мы обговаривали, не были реализованы. Есть недовольство тем, что команда до конца боролась и не взяла очков.

Когда наша группа была сформирована, я сказал, что она очень ровная и каждая игра будет непростой не только для нас и хорватов, но и для всех. Мы видим, что каждый у каждого может отобрать очки. В современном футболе нет проходных матчей, как бы это банально ни звучало. На нашем опыте, в этой группе мы в этом убеждаемся. Очень ровная группа, и многое зависит от нюансов.

Мы немного медленно развивали атаки, особенно в первом тайме, поэтому словаки успевали отойти назад и встать в позиции. Нам было сложно их пройти. Это единственный момент, который мне не понравился. Счёт и результат могут быть разными, но мы хотели играть в более динамичный футбол, что вы во втором тайме и увидели. А в первом нам это не удалось. Естественно, это дало свои плоды для словаков.

Согласен, что Шкриньяр сыграл важную роль, хороший гол забил. Не случайно он играет в «Интере», цементировал оборону сегодня. Естественно, ошибки у него тоже были. Он провёл качественный матч и помог Словакии», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Михаил Рождественский.