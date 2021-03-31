Черчесов объяснил обратную замену Мостового в матче со Словакией

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил обратную замену Андрея Мостового в матче 3-го тура квалификационного раунда чемпионата мира — 2022 со сборной Словакии (1:2). Мостовой вышел на поле на 46-й минуте и был заменён на 65-й.
«Обратная замена Мостового? Нам надо было поменять систему в два нападающих и играть ромбом в середине. А для него там не было позиции. Понятно, что неприятный момент, но мне надо было реагировать на ситуацию, и я это сделал», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Михаил Рождественский.
Сборная России, набрав в трёх матчах шесть очков, сохраняет за собой первое место в турнирной таблице группы H. Словакия (5) — на третьем месте. Между ними, на второй строчке, расположилась Хорватия (6). На четвёртом месте Кипр (4), пятая — Словения (3). Замыкает таблицу сборная Мальты (1).
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