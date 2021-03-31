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Черчесов объяснил ведущему «Матч ТВ», как нужно было задавать вопрос. Видео

Черчесов объяснил ведущему «Матч ТВ», как нужно было задавать вопрос. Видео
Футбол / Сборная России 0
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов во время прямого включения после матча со Словакией (1:2) в шутливой форме указал ведущему «Матч ТВ» Дмитрию Шнякину на неправильную формулировку вопроса. Телеканал опубликовал этот эпизод в своём «твиттере».

Шнякин: Молодёжная сборная России будет играть с Данией очень ответственную игру. Будете ли вы её смотреть, и с каким интересом?

Черчесов: Смотреть-то я точно буду, а с каким интересом я её должен смотреть?

Шнякин: Мы все говорим и предполагаем, что, возможно, кто-то из этих ребят окажется на Евро…

Черчесов: Ну, тогда вопрос звучал бы так: под каким углом я буду смотреть? Угол будет правильный.

Напомним, в матче 3-го тура квалификационного раунда чемпионата мира — 2022 сборная России встретилась с национальной командой Словакии. Встреча проходила на стадионе «Сити Арена Трнава» в городе Трнава (Словакия) и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Сборная России уступила Словакии в матче квалификации ЧМ-2022
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