Черчесов объяснил ведущему «Матч ТВ», как нужно было задавать вопрос. Видео

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов во время прямого включения после матча со Словакией (1:2) в шутливой форме указал ведущему «Матч ТВ» Дмитрию Шнякину на неправильную формулировку вопроса. Телеканал опубликовал этот эпизод в своём «твиттере».
Шнякин: Молодёжная сборная России будет играть с Данией очень ответственную игру. Будете ли вы её смотреть, и с каким интересом?
Черчесов: Смотреть-то я точно буду, а с каким интересом я её должен смотреть?
Шнякин: Мы все говорим и предполагаем, что, возможно, кто-то из этих ребят окажется на Евро…
Черчесов: Ну, тогда вопрос звучал бы так: под каким углом я буду смотреть? Угол будет правильный.
Напомним, в матче 3-го тура квалификационного раунда чемпионата мира — 2022 сборная России встретилась с национальной командой Словакии. Встреча проходила на стадионе «Сити Арена Трнава» в городе Трнава (Словакия) и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.
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