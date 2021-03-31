Главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил мартовский цикл матчей сборной России.

«Как оцениваю этот цикл матчей? Понятно, что мы хотели и здесь набрать очки, но не удалось. По сравнению с мартами, которые были до того, этот был самым эффективным. Мы делали определённые выводы, чтобы команда была на хорошем уровне. Сегодня до конца не удалось осуществить наши задумки.

Если говорить об очередной неудаче в третьем матче цикла, закономерности тут нет. Сегодня абсолютно другой матч, другого накала. Игра могла сложиться и вничью, и выиграть мы могли. На таком уровне проходных матчей не бывает. Сегодня по тем или иным причинам словаки оказались удачливее. Мы недовольны результатом и особенно первым таймом», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Михаил Рождественский.

Напомним, в марте в рамках отборочной стадии ЧМ-2022 сборная России обыграла Мальту (3:1) и Словению (2:1) и проиграла Словакии (1:2).