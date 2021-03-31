Червиченко — об игре сборной: смотрю, кто там опять еле ходит? Потом вижу — Миранчук

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о поражении сборной России в матче 3-го тура квалификационного раунда чемпионата мира — 2022 со сборной Словакии (1:2).

«Как говорил в фильме Глеб Жеглов: «Наказаний без вины не бывает». Команда не атакует. Может, Черчесов сказал футболистам, что за владение мячом дают три очка? Почему мы, например, в еврокубках проигрываем? Наши подхватывают мяч, вроде как владеют преимуществом, а потом начинается как в фильмах про ковбоев или индейцев, когда они скачут вокруг чего-то, а толку никакого — так и наши. Не понимаю, то ли им доплачивают за то, что они забегут с мячом в ворота, то ли им доплачивают за то, что они по воротам не бьют. Каждый раз улучшают и улучшают ситуацию.

В прошлом матче Черчесов выпустил Миранчука. Но видно же, что человек не в кондициях. Зачем опять его выпускать? Он же нулёвый сегодня был. Я вообще случайно увидел, что он на поле. Смотрю, кто там опять еле ходит, потом вижу — Миранчук», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Сборная России, набрав в трёх матчах шесть очков, сохраняет за собой первое место в турнирной таблице группы H. Словакия (5) — на третьем месте. Между ними, на второй строчке, расположилась Хорватия (6). На четвёртом месте Кипр (4), пятая — Словения (3). Замыкает таблицу сборная Мальты (1).