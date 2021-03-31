Дзюба лидирует в европейской части отбора ЧМ-2022 по выигранным верховым единоборствам

В матче 3-го тура квалификационного раунда чемпионата мира — 2022 сборная России встретилась с национальной командой Словакии. Встреча проходила на стадионе «Сити Арена Трнава» в городе Трнава (Словакия) и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Как сообщается в «твиттере» OptaIvan, российский нападающий Артем Дзюба выиграл 27 верховых единоборств в европейской квалификации ЧМ-2022, что как минимум на 7 больше чем у любого другого игрока.

Сборная России, набрав в трёх матчах шесть очков, сохраняет за собой первое место в турнирной таблице группы H. Словакия (5) — на третьем месте. Между ними, на второй строчке, расположилась Хорватия (6). На четвёртом месте Кипр (4), пятая — Словения (3). Замыкает таблицу сборная Мальты (1).