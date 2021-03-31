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Дзюба лидирует в европейской части отбора ЧМ-2022 по выигранным верховым единоборствам

ЧМ-2022 - Европа
ЧМ-2022 - Европа
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  • Даты проведения:
    24.03.2021—29.03.2022
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    55
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Дзюба лидирует в европейской части отбора ЧМ-2022 по выигранным верховым единоборствам
Футбол / ЧМ по футболу 2022 0

В матче 3-го тура квалификационного раунда чемпионата мира — 2022 сборная России встретилась с национальной командой Словакии. Встреча проходила на стадионе «Сити Арена Трнава» в городе Трнава (Словакия) и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Как сообщается в «твиттере» OptaIvan, российский нападающий Артем Дзюба выиграл 27 верховых единоборств в европейской квалификации ЧМ-2022, что как минимум на 7 больше чем у любого другого игрока.

Сборная России, набрав в трёх матчах шесть очков, сохраняет за собой первое место в турнирной таблице группы H. Словакия (5) — на третьем месте. Между ними, на второй строчке, расположилась Хорватия (6). На четвёртом месте Кипр (4), пятая — Словения (3). Замыкает таблицу сборная Мальты (1).

Нет голов Дзюбы — нет очков! Россия нелепо проиграла в Словакии
Вместо того чтобы закрепиться на первом месте, дали догнать себя хорватам.
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