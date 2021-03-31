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«Это не был красивый футбол». Роберт Мак о победе сборной Словакии в матче с Россией

ЧМ-2022 - Европа
ЧМ-2022 - Европа
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  • Даты проведения:
    24.03.2021—29.03.2022
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    55
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«Это не был красивый футбол». Роберт Мак о победе сборной Словакии в матче с Россией
Футбол / ЧМ по футболу 2022 0
Аудио-версия:

Нападающий сборной Словакии Роберт Мак прокомментировал победу в матче со сборной России (2:1) в рамках 3-го тура квалификационного раунда чемпионата мира — 2022. Мак стал автором победного гола.

«Нам нужна была эта победа. Просто невероятно, сколько сил мы оставили на поле. Это не был красивый футбол, но за проявленный боевой дух мы заслужили эту победу. После первых двух матчей мы сказали, что должны вложить в этот всю душу. Это победа для болельщиков», — приводит слова Мака официальный сайт УЕФА.

Сборная России, набрав в трёх матчах шесть очков, сохраняет за собой первое место в турнирной таблице группы H. Словакия (5) — на третьем месте. Между ними, на второй строчке, расположилась Хорватия (6). На четвёртом месте Кипр (4), пятая — Словения (3). Замыкает таблицу сборная Мальты (1).

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