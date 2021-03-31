«Видели, как идеально танцевал?» Червиченко раскритиковал игру Семёнова за сборную России

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко раскритиковал игру защитника сборной России Андрея Семёнова в матче 3-го тура квалификационного раунда чемпионата мира — 2022 со сборной Словакии (1:2).

«Два раза нам фортануло, а в третий раз бог посчитал, что будет слишком много. Поражение от Словакии — максимальный позор.

Зачем выпускают Семёнова? Для того, чтобы он привёз? Видели, как он идеально танцевал? Крутил и вертел руками, пока мимо него мяч катился. Ты хотя бы в конце матча соберись! Он спокойно стоял, смотрел на бьющего. Изображал пальчиками, танцевал, плясал. Что касается вратарской линии, Шунин — неплохой вратарь, но… Он своё тащит, а когда надо спасти — не спасает.

Словаки ничего особенного не показали. Команда дуболомов. Посмотрел на них и вспомнил детскую сказку: «Урфин Джюс и его деревянные солдаты». Они все такие здоровые, тупоголовые, неповоротливые — такие доморощенные дебилы. Они так и бились. Если бы на матче была система VAR, то словака должны были ещё в первом тайме выгонять», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.