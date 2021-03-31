Главный тренер сборной Беларуси извинился после самого крупного поражения в истории

Главный тренер сборной Беларуси Михаил Мархель прокомментировал разгромное поражение в матче 3-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года со сборной Бельгии. Встреча прошла на стадионе «Дэн Дрэф» в Лёвене (Бельгия) и завершилась победой хозяев со счётом 8:0.

«Нужно принести извинения нашим болельщикам, игра полностью не удалась. План был плотно играть в обороне, не давать сопернику развернуться в атаке… Сейчас по горячим следам можно говорить всё, что угодно», — приводит слова Мархеля Прессбол.

Это поражение стало самым крупным в истории сборной Беларуси. Ранее самым разгромным был проигрыш белорусской команды в матче со сборной Австрии в квалификации Евро-2004. Тогда сборная Беларуси пропустила пять безответных мячей.

В следующем туре отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная Беларуси сыграет с Чехией. Встреча состоится 2 сентября.