Наставник сборной Словакии прокомментировал победу в матче со сборной России

Главный тренер сборной Словакии Штефан Таркович прокомментировал победу в матче 3-го тура квалификационного раунда чемпионата мира — 2022 со сборной России (2:1).

«Матч прошёл так, как мы ожидали. Это был правильный подход. Я рад, что команда начинает оживать. Игроки должны налаживать отношения — я верю, что это будет продолжаться в правильном направлении. Сегодня мы можем быть полны эйфории после отличного результата, но мы также должны анализировать неудачные игры», — приводит слова Тарковича официальный сайт УЕФА.

Сборная России, набрав в трёх матчах шесть очков, сохраняет за собой первое место в турнирной таблице группы H. Словакия (5) — на третьем месте. Между ними, на второй строчке, расположилась Хорватия (6). На четвёртом месте Кипр (4), пятая — Словения (3). Замыкает таблицу сборная Мальты (1).