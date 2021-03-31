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Наставник сборной Словакии прокомментировал победу в матче со сборной России

ЧМ-2022 - Европа
ЧМ-2022 - Европа
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  • Даты проведения:
    24.03.2021—29.03.2022
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    55
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Наставник сборной Словакии прокомментировал победу в матче со сборной России
Футбол / ЧМ по футболу 2022 0
Аудио-версия:

Главный тренер сборной Словакии Штефан Таркович прокомментировал победу в матче 3-го тура квалификационного раунда чемпионата мира — 2022 со сборной России (2:1).

«Матч прошёл так, как мы ожидали. Это был правильный подход. Я рад, что команда начинает оживать. Игроки должны налаживать отношения — я верю, что это будет продолжаться в правильном направлении. Сегодня мы можем быть полны эйфории после отличного результата, но мы также должны анализировать неудачные игры», — приводит слова Тарковича официальный сайт УЕФА.

Сборная России, набрав в трёх матчах шесть очков, сохраняет за собой первое место в турнирной таблице группы H. Словакия (5) — на третьем месте. Между ними, на второй строчке, расположилась Хорватия (6). На четвёртом месте Кипр (4), пятая — Словения (3). Замыкает таблицу сборная Мальты (1).

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