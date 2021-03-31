«Манчестер Сити» и «Атлетико» претендуют на игрока «Аталанты» Гозенса
Защитник итальянской «Аталанты» Робин Гозенс заинтересовал «Манчестер Сити» и «Атлетико». Об этом сообщает tuttomercatoweb.
По информации источника, игра 26-летнего футболиста нравится главному тренеру «горожан» Хосепу Гвардиоле. За Гозенса также поборется мадридский «Атлетико». Контракт немца истекает в июне 2022 года. Портал transfermarkt оценивает футболиста в € 35 млн.
В нынешнем сезоне Гозенс забил 10 голов и отдал семь результативных передач в 34 матчах. Защитник выступает за «Аталанту» с 2017 года. Также Гозенс играл за «Хераклес» и «Дордрехт» (Нидерланды). С 2020 года вызывается в состав сборной Германии.
Ранее появилась информация, что колумбийский нападающий «Аталанты» Луис Мурьель может перейти в миланский «Интер».
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