«Манчестер Сити» и «Атлетико» претендуют на игрока «Аталанты» Гозенса

Защитник итальянской «Аталанты» Робин Гозенс заинтересовал «Манчестер Сити» и «Атлетико». Об этом сообщает tuttomercatoweb.

По информации источника, игра 26-летнего футболиста нравится главному тренеру «горожан» Хосепу Гвардиоле. За Гозенса также поборется мадридский «Атлетико». Контракт немца истекает в июне 2022 года. Портал transfermarkt оценивает футболиста в € 35 млн.

В нынешнем сезоне Гозенс забил 10 голов и отдал семь результативных передач в 34 матчах. Защитник выступает за «Аталанту» с 2017 года. Также Гозенс играл за «Хераклес» и «Дордрехт» (Нидерланды). С 2020 года вызывается в состав сборной Германии.

Ранее появилась информация, что колумбийский нападающий «Аталанты» Луис Мурьель может перейти в миланский «Интер».