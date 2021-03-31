Дмитрий Губерниев отреагировал на поражение сборной России в матче со Словакией

Комментатор Дмитрий Губерниев поделился мыслями о поражении сборной России в матче 3-го тура квалификации чемпионата мира — 2022 со Словакией (1:2).



«В принципе, таких матчей будет немало в нашей группе. Тоскливо местами. Борьба есть. Пенальти без VAR много не будет. Так что надо забивать самим. А много мы не забьём. И нам не забьют. И два пропустить — это много. Один забили, молодцы. Играли во втором тайме не так плохо! Ну и, конечно, на стандартах в обороне по-прежнему не очень!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.



Сборная России, набрав в трёх матчах 6 очков, опустилась на второе место в турнирной таблице группы H и теперь уступает Хорватии по дополнительным показателям. Словакия (5) — на третьей строчке.

Сборная проиграла и всё равно повеселила. С этой командой не бывает скучно Сериал продолжается – с новыми мемами и удивительными голами.