Федерация регби России пошутила над курьёзными объятиями защитников футбольной сборной

Федерация регби России отреагировала на курьёзный момент из матча футбольной сборной со Словакией в 3-м туре квалификации чемпионата мира — 2022.
Счёт на 38-й минуте открыли словаки. Гол забил защитник Милан Шкриньяр, замкнувший головой подачу от углового флажка. В момент розыгрыша стандартного положения защитники сборной России Марио Фернандес и Георгий Джикия держали друг друга, упустив при этом соперника. Подопечные Станислава Черчесова впоследствии обменялись голами со Словакией и потерпели поражение — 1:2.
Федерация регби опубликовала в своём «твиттере» две фотографии. На первой запечатлены объятия Джикии и Фернандеса и добавлен красный крест как на неправильный вариант. На втором фото, отмеченном как правильный вариант, — борьба регбистов.
- 31 марта 2021
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