Ришарлисон: Тьяго не ответил на извинения. Во время матча он даже не смотрел мне в лицо

Нападающий «Эвертона» Ришарлисон рассказал, что пытался извиниться перед полузащитником «Ливерпуля» Тьяго Алькантарой после грубого фола в матче 5-го тура английской Премьер-лиги (2:2) в октябре прошлого года.



«В предыдущем дерби я сделал тот подкат против Тьяго и получил красную карточку. Затем я зашёл в «Инстаграм», чтобы извиниться. Он только прочитал сообщение. Я решил, что удалю его, раз Тьяго не хочет отвечать. В итоге я так и поступил.



Тьяго так и не ответил. В последнем дерби, у них дома («Эвертон» выиграл со счётом 2:0. — Прим. «Чемпионата»), он даже не смотрел мне в лицо. Я тоже не смотрел на него», — цитирует Ришарлисона Sport Witness со ссылкой на эфир в YouTube.

Видео грубого фола Ришарлисона на Тьяго: