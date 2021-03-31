Габриэл Жезус: Агуэро более правильный нападающий, чем я

Нападающий «Манчестер Сити» Габриэл Жезус сравнил манеру своей игры с действиями на поле одноклубника Серхио Агуэро.
«Я могу у него учиться, но Агуэро более правильный нападающий, чем я. Он забил больше, чем я. Агуэро выходит на поле и забивает. Он более ярко выраженный форвард, чем я. Я могу так говорить, потому что работаю с ним каждый день и много играю вместе с ним. Когда мы выходим на поле вместе, я забиваю гол, он забивает два. Когда я забиваю два, он забивает три.
Думаю, в ближайшие годы мне нужно учиться быть именно таким форвардом. Мне нужно больше входить в штрафную. Иногда я не вхожу в штрафную, поэтому не так много забиваю. Лучшие нападающие играют в штрафной, некоторые создают моменты за её пределами, а потом входят в штрафную.
Что касается моей игры… Я покидаю штрафную, создаю моменты со своим друзьями и жду. Иногда я вбегаю и забиваю. Нужно настраиваться на то, что когда я вхожу штрафную, то нужно забивать», — цитирует Жезуса Sky Sports.
Видео гола Габриэла Жезуса в ворота «Фулхэма»
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