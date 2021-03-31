Арсен Венгер оценил положение Гарри Кейна в «Тоттенхэме»

Бывший главный тренер лондонского «Арсенала», а ныне глава отдела развития футбола ФИФА Арсен Венгер оценил положение нападающего Гарри Кейна в «Тоттенхэм Хотспур».
"«Тоттенхэм» находится на этапе, когда может быть амбициозным. Наверное, нам не стоит оценивать только нынешнюю ситуацию. В декабре «Тоттенхэм» лидировал в Премьер-лиге. Бывало, что они поднимались на первое место, ещё когда я возглавлял «Арсенал».
Кейн — единственный человек, который может оценить ситуацию. К такому игроку всегда есть интерес у других клубов, но решение остаётся за ним. Он до сих пор является настоящим лидером «Тоттенхэма». Он является лидером сборной. Я высоко ценю его преданность и игровые качества", — приводит слова Венгера beIN Sports.
Дубль Гарри Кейна – в обзоре встречи «Тоттенхэма» с «Кристал Пэлас»
- 31 марта 2021
-
11:34
-
11:33
-
11:23
-
11:22
-
10:54
-
10:41
-
10:29
-
10:26
-
09:58
-
09:53
-
09:40
-
09:39
-
09:30
-
09:26
-
09:22
-
09:18
-
09:00
-
08:51
-
08:30
-
08:11
-
06:56
-
06:36
-
06:11
-
03:58
-
03:21
-
03:08
-
02:41
-
02:24
-
01:51
-
01:35
-
01:23
-
01:09
-
01:08
-
01:01
-
00:59