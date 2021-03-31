Арсен Венгер оценил положение Гарри Кейна в «Тоттенхэме»

Бывший главный тренер лондонского «Арсенала», а ныне глава отдела развития футбола ФИФА Арсен Венгер оценил положение нападающего Гарри Кейна в «Тоттенхэм Хотспур».

"«Тоттенхэм» находится на этапе, когда может быть амбициозным. Наверное, нам не стоит оценивать только нынешнюю ситуацию. В декабре «Тоттенхэм» лидировал в Премьер-лиге. Бывало, что они поднимались на первое место, ещё когда я возглавлял «Арсенал».

Кейн — единственный человек, который может оценить ситуацию. К такому игроку всегда есть интерес у других клубов, но решение остаётся за ним. Он до сих пор является настоящим лидером «Тоттенхэма». Он является лидером сборной. Я высоко ценю его преданность и игровые качества", — приводит слова Венгера beIN Sports.

Дубль Гарри Кейна – в обзоре встречи «Тоттенхэма» с «Кристал Пэлас»