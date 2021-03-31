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44-летний Абреу вновь сменил команду. Это его 31-й клуб в карьере

44-летний Абреу вновь сменил команду. Это его 31-й клуб в карьере
Футбол / Южная Америка 0
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Бывший нападающий сборной Уругвая Себастьян Абреу в очередной раз сменил команду. Он вернулся на родину и теперь будет выступать за «Суд Америка». Об этом сообщает пресс-служба клуба в «Твиттере».

44-летний футболист вновь побил собственный рекорд. Новый клуб стал для него 31-м в профессиональной карьере. Последней командой Себастьяна был «Атлетик» (Минас-Жерайс, Бразилия).

За свою продолжительную карьеру Абреу успел поиграть в семи клубах из Мексики и Уругвая, шести — из Бразилии, двух — из Аргентины, Чили и Испании, а также по одному разу перейти в команды из Израиля, Греции, Эквадора, Парагвая и Сальвадора.

Абреу выступал за сборную Уругвая с 1996 по 2012 год. В составе национальной команды в 2011 году завоевал Кубок Америки, а в 2010-м занял четвёртое место на чемпионате мира в ЮАР.

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