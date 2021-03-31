Президент РПЛ оценил старт сборной России в отборе ЧМ-2022

Президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин поделился мнением о выступлении сборной России в квалификации чемпионата мира — 2022. В первых трёх турах команда победила Мальту (3:1) и Словению (2:1), а также уступила Словакии (1:2).
«Мы изначально понимали, что группа у нас очень плотная и ровная. Как видим, проходных игр нет — все теряют очки, включая команды, которые были в первой и второй корзинах. На мой взгляд, сборная России начала отборочную кампанию нормально, хотя, конечно, поражение от Словакии в равном и тяжёлом матче — достаточно обидное. Даже ничья, к которой мы были близки, позволила бы сохранить отрыв от соперников. Но в любом случае вся борьба впереди. Думаю, тренерский штаб Станислава Черчесова сделает правильные выводы», — цитирует Прядкина ТАСС.
Сборная России, набрав в трёх матчах 6 очков, опустилась на второе место в турнирной таблице группы H и теперь уступает Хорватии по дополнительным показателям. Словакия (5) — на третьей строчке.
- 31 марта 2021
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