Объявлены судьи матча «Ростов» — «Спартак» и других встреч 24-го тура РПЛ

Российский футбольный союз на своём сайте опубликовал список судей, которым предстоит работать на матчах 24-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Динамо» — «Уфа»: судья — Иван Сиденков; ассистенты судьи — Роман Усачёв, Алексей Стипиди; резервный судья — Ян Бобровский; VAR — Владимир Москалёв; AVAR — Андрей Болотенков; инспектор — Вячеслав Харламов.
«Краснодар» — «Ахмат»: судья — Кирилл Левников; ассистенты судьи — Андрей Веретешкин, Константин Шаламберидзе; резервный судья — Евгений Буланов; VAR — Алексей Матюнин; AVAR — Дмитрий Сафьян; инспектор — Алексей Тюмин.
«Рубин» — «Сочи»: судья — Владислав Безбородов; ассистенты судьи — Егор Болховитин, Александр Кудрявцев; резервный судья — Антон Фролов; VAR — Николай Волошин; AVAR — Николай Богач; инспектор — Николай Иванов.
«Ротор» — «Локомотив»: судья — Игорь Панин; ассистенты судьи — Рашид Абусуев, Владислав Назаров; резервный судья — Роман Галимов; VAR — Василий Казарцев; AVAR — Дмитрий Мосякин; инспектор — Фейзудин Эрзиманов.
«Ростов» — «Спартак»: судья — Павел Кукуян; ассистенты судьи — Адлан Хатуев, Арам Петросян; резервный судья — Артём Чистяков; VAR — Артём Любимов; AVAR — Алексей Лунёв; инспектор — Игорь Синер.
«Урал» — «Арсенал»: судья — Сергей Иванов; ассистенты судьи — Валерий Данченко, Дмитрий Жвакин; резервный судья — Артур Фёдоров; VAR — Станислав Васильев; AVAR — Антон Кобзев; инспектор — Сергей Мартынов.
«Тамбов» — ЦСКА: судья — Виталий Мешков; ассистенты судьи — Александр Богданов, Андрей Образко; резервный судья — Александр Машлякевич; VAR — Евгений Кукуляк; AVAR — Валентин Мурашов; инспектор — Тарас Безубяк.
«Зенит» — «Химки»: судья — Павел Шадыханов; ассистенты судьи — Алексей Ширяев, Наиль Сейфетдинов; резервный судья — Антон Анопа; VAR — Алексей Амелин; AVAR — Максим Гаврилин; инспектор — Юрий Чеботарёв.
- 31 марта 2021
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