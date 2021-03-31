ЦСКА отзаявил Виктора Гончаренко из состава команды на розыгрыш Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021. На официальном сайте Российской Премьер-Лиги специалист был удалён из списка руководства и работников клуба. Ранее о таком варианте развития событий сообщал «Чемпионат».



Напомним, 22 марта Гончаренко покинул ЦСКА. Новым главным тренером ЦСКА стал Ивица Олич, который выступал за клуб в качестве футболиста с 2003 по 2006 год. 41-летний хорват провёл за армейцев 112 матчей и забил 41 гол. Сейчас он входит в тренерский штаб сборной Хорватии и занимает должность ассистента главного тренера.



ЦСКА, набрав 40 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Армейцы потерпели три поражения в четырёх последних матчах. Лидирует в чемпионате «Зенит» (48).

Стало известно, когда ЦСКА отзаявит Гончаренко и заявит Олича