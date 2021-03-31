Якубко: после матча со Словакией Черчесов будет обижен, он не любит, когда его критикуют

Бывший нападающий сборной Словакии Мартин Якубко, который во времена своей футбольной карьеры играл в российских клубах, прокомментировал результат матча отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с Россией (2:1).
«Иногда не помешает получить по ушам. Словакия победила за счет компактной организации игры и того, что наши футболисты действовали намного агрессивнее. Россия создала два хороших момента, но не забили. В целом у наших ребят самоотдача была намного выше, чем у ваших. Можно сказать, русские вальяжно выходили на игру. Они знали, что словаки в не самом хорошем состоянии и это повлияло на ход матча. Конечно, Черчесов сейчас будет обижен, он не любит, когда его критикуют. Если журналисты задают ему неприятные вопросы, он сразу идёт в атаку. Но сборная Словакии тоже прилично получила от болельщиков, журналистов, футбольного сообщества после двух неудачных матчей, их мощно критиковали. Теперь настала очередь Черчесова.
Словакия сейчас нестабильна, у нас идет смена поколений. Старые футболисты ушли, а молодые в двух первых матчах показали, что пока не готовы играть на таком уровне. Не хватает стабильности и качества игры. Но тренер сто процентов продолжит работать. Поэтому посмотрим, что будет. Россия проиграла и может потерять очки с Хорватией, Словенией. В группе довольно запутанная ситуация. Но я все равно считаю фаворитами хорватов и русских», — цитирует Якубко «РБ-Спорт».
- 31 марта 2021
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