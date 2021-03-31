Кариму Бензема грозит до пяти лет тюрьмы. Суд состоится в октябре

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема может получить серьёзное наказание по итогам судебного разбирательства.



Напомним, футболист является фигурантом дела о шантаже полузащитника «Олимпиакоса» Матьё Вальбуэна видеозаписью с интимным содержанием. Следствие считает, что Бензема в 2015 году действовал как посредник и подстрекал партнёра по сборной Франции заплатить шантажистам, чтобы те не опубликовали ролик. Из-за скандала оба игрока были отстранены от национальной команды на Евро-2016. Карим с тех пор ни разу не вызывался в сборную и пропустил победный чемпионат мира 2018 года, который проходил в России.



Как сообщает L’Equipe со ссылкой на AFP, суд пройдёт в Версале с 20 по 22 октября этого года. Если вина Бензема будет доказана, то ему грозит до пяти лет тюрьмы и штраф в размере € 75 тыс.

«Когда маскарад?» Бензема о судебном разбирательстве по делу о шантаже Вальбуэна