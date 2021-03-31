Полузащитник «Вест Хэма» назвал Яя Туре своим кумиром

Полузащитник «Вест Хэм Юнайтед» Деклан Райс признался, что считает своим кумиром бывшего хавбека «Барселоны» и «Манчестер Сити» Яя Туре.

«Мой кумир? Думаю, это Яя Туре. Я был бы счастлив, если бы смог хотя бы приблизиться к его уровню. Пожалуй, он был лучшим в плане понимания, когда нужно выполнить передачу и сыграть накоротке. Он также легко находил свободное пространство и врывался туда. Он по-настоящему вёл команду за собой», — приводит слова Райса Evening Standard.

В январе сообщалось, что Райс является предметом интереса грандов АПЛ. На 22-летнего британца претендовали «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и «Челси». В нынешнем розыгрыше АПЛ Деклан провёл 29 матчей, в которых забил 1 гол и отдал одну результативную передачу.

Видеообзор матча «Вест Хэм Юнайтед» — «Арсенал»