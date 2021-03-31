Сорокин отреагировал на информацию, что Санкт-Петербург и Лондон примут все матчи Евро

Генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин отреагировал на информацию, что Санкт-Петербург и Лондон примут все матчи турнира.



«Мне про это ничего неизвестно», — сказал Сорокин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.



Ранее появилась информация, что Евро-2020 пройдёт в Санкт-Петербурге и Лондоне в случае сокращения. Такое развитие событий возможно, если УЕФА примет решение о переносе матчей из остальных принимающих городов. Оба города дали УЕФА гарантии, что готовы принять максимально возможное количество фанатов.



Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Планируется, что чемпионат Европы – 2020 пройдёт с 11 июня по 11 июля в 12 городах — Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Копенгагене, Амстердаме, Бильбао, Глазго, Будапеште и Дублине. На групповом этапе сборная России встретится с командами Бельгии, Финляндии и Дании.

Источник: Евро-2020 пройдёт в Санкт-Петербурге и Лондоне в случае сокращения числа городов