Газизов приглашал в «Спартак» тренера «Зенита» на место Тедеско
Бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов хотел назначить наставником команды тренера «Зенита» Вильяма де Оливейру вместо Доменико Тедеско. Об этом «Чемпионату» сообщили два источника, знакомых с ситуацией.
«Когда Газизов пришёл в клуб, он хотел заменить Тедеско на помощника Семака Оливейру, с которым Шамиль Камилович работал в «Уфе». Оливейре было сделано предложение», — сказал один из источников. Второй источник подтвердил эту информацию и добавил, что назначение не состоялось только потому, что Вильям отказался возглавить красно-белых.
Газизов занял пост генерального директора «Спартака» прошлым летом, а в начале декабря покинул должность. В настоящее время управленец работает в «Уфе», из которой переходил в московский клуб.
Соболев: постоянно говорим Тедеско: «Оставайтесь!»
Рекомендуем вам
- 31 марта 2021
-
16:14
-
16:00
-
15:59
-
15:54
-
15:51
-
15:21
-
15:04
-
15:03
-
15:00
-
14:56
-
14:48
-
14:45
-
14:31
-
14:29
-
14:24
-
14:10
-
13:52
-
13:49
-
13:39
-
13:33
-
13:16
-
13:06
-
13:03
-
12:52
-
12:41
-
12:39
-
12:36
-
12:07
-
12:03
-
11:34
-
11:33
-
11:23
-
11:22
-
10:54
-
10:41
Партнерский контент
Рекомендуем вам