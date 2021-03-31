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Газизов приглашал в «Спартак» тренера «Зенита» на место Тедеско

Газизов приглашал в «Спартак» тренера «Зенита» на место Тедеско
Футбол / РПЛ 0

Бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов хотел назначить наставником команды тренера «Зенита» Вильяма де Оливейру вместо Доменико Тедеско. Об этом «Чемпионату» сообщили два источника, знакомых с ситуацией.

«Когда Газизов пришёл в клуб, он хотел заменить Тедеско на помощника Семака Оливейру, с которым Шамиль Камилович работал в «Уфе». Оливейре было сделано предложение», — сказал один из источников. Второй источник подтвердил эту информацию и добавил, что назначение не состоялось только потому, что Вильям отказался возглавить красно-белых.

Газизов занял пост генерального директора «Спартака» прошлым летом, а в начале декабря покинул должность. В настоящее время управленец работает в «Уфе», из которой переходил в московский клуб.

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