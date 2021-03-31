Хавбек ЦСКА Зайнутдинов пропустит не меньше двух недель

Агент Евгений Новиков, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Бактиёра Зайнутдинова, рассказал о сроках восстановления своего подопечного после травмы. Ранее издание Sport24 сообщило, что игрок пропустит от двух недель до месяца.



«Сроки восстановления Бактиёра составляют от двух недель и больше. Врачи будут смотреть, как протекает восстановление и будет ли уходить воспаление. МРТ ему сделали вчера», — сказал Новиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.



Ранее главный тренер сборной Казахстана Талгат Байсуфинов заявил, что Зайнутдинов получил травму в последнем матче за ЦСКА, однако медицинский штаб армейцев не уведомил об этом представителей национальной команды. Из-за повреждения Бактиёр пропустил матч с Францией, после чего его стали критиковать в социальных сетях. Футболист на критику ответил.



Зайнутдинов перешёл в ЦСКА в прошлом году. В нынешнем сезоне 22-летний хавбек провёл 22 матча в Российской Премьер-Лиге, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

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