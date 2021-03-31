«Барселона» вновь нацелилась на Романьоли. «Милан» не может договориться с ним о контракте

Защитник «Милана» Алессио Романьоли может покинуть команду по окончании сезона и продолжить карьеру в Испании.



Как сообщает Marca со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, в услугах капитана «россонери» заинтересована «Барселона», которая ранее уже выражала желание заполучить его. Контракт Алессио с «Миланом» истекает летом 2022 года, и в настоящее время клуб безуспешно пытается его продлить. Итальянца не устраивают финансовые условия, которые ему предлагает клуб. «Барселона» следит за ситуацией.



Романьоли начинал карьеру в «Роме», за которую выступал с 2012 по 2015 год, после чего перебрался в «Милан». С 2016 года вызывается в сборную Италии. В нынешнем сезоне 26-летний защитник принял участие в 20 матчах итальянской Серии А, в которых забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу, а также получил 7 жёлтых карточек.

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